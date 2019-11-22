Defne Samyeli kardeşiyle olan fotoğrafını paylaştı

Cem Yılmaz'dan yakın zamanda ayrılan ve bir süredir şarkıcılık yapan Defne Samyeli, kardeşi Suhan Samyeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından alıntılayarak yayınladı. Suhan Samyeli, ablasıyla karesinin altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden..." notunu düştü.

Samyeli kardeşlerin birbirlerine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.