22.11.2019 - 10:50 |
Defne Samyeli kardeşiyle olan fotoğrafını paylaştı
Son zamanların popüler isimlerinden Defne Samyeli, kardeşiyle çekindiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cem Yılmaz'dan yakın zamanda ayrılan ve bir süredir şarkıcılık yapan Defne Samyeli, kardeşi Suhan Samyeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından alıntılayarak yayınladı. Suhan Samyeli, ablasıyla karesinin altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden..." notunu düştü.
Samyeli kardeşlerin birbirlerine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.