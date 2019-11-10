Defne Samyeli'den müjdeli haber

Son dönemde güzel sesi ve şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Bu durumu bir tık ileri taşımak isteyen Samyeli, single çıkaracağının haberini verdi.

Prodüktör Samsun Demir ile çekilmiş fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Defne Samyeli bu kareye, "Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için, ayrıntılar daha sonra” notunu düştü.

Samyeli'nin single çalışması, Aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.