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04.01.2020 - 09:16 | | EMRAH AKÇAAY

Defne Samyeli'ne Deren Talu-Kerim Sabancı sorusu!

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'yle önceki akşam Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Çıkışta muhabirleri karşısında gören sunucu, "Annem çok hasta, konuşmak istemiyorum" dedi.

Defne Samyeli'ne Deren Talu-Kerim Sabancı sorusu!

Defne Samyeli'ye, 23 yaşındaki kızı Deren Talu'nun Arzu-Ömer Sabancı’nın küçük oğlu Kerim Sabancı'yla yılbaşında birlikte eğlenmesi ve ikilinin aşk yaşadığı iddiası soruldu. Sessiz kalmayı tercih eden ünlü sunucu, annesiyle birlikte aracına binerek uzaklaştı. 

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