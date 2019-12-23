23.12.2019 - 10:29 |
Defne Samyeli'ye ayrılık yaramadı
İki ay önce Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Defne Samyeli, önceki gün konser verdiği açılışta zayıflığıyla dikkat çekti.
FOUR Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen “Christmas Market” adlı yılbaşı etkinliği, önceki akşam başladı. 29 Aralık’a kadar devam edecek etkinliğin açılış konserini Defne Samyeli üstlendi.
Geceye İdil Fırat, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Engin Altan Düzyatan ve İrem Helvacıoğlu gibi birçok ünlü isim katılırken, Defne Samyeli'nin görüntüsü herkesi şaşırttı.
1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz’dan 2 ay önce ayrılan Defne Samyeli’nin aşırı zayıflığı, 'ayrılık yaramadı' yorumlarına neden oldu.