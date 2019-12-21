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21.12.2019 - 07:50 |

Değerini biliyor

Değerini biliyor

FKA twigs, yalnızlığın kendine kazandırdıklarını anlattı. Birkaç yıllık birlikteliğin ardından 2017’de Robert Pattinson ile yollarını ayıran 31 yaşındaki şarkıcı, kendini keşfettiğini söyleyerek, “Birisiyle birliktelik yaşadığınızda, bir süre sonra hayatlarınız birbirine karışıyor ve kim olduğunuzu unutabiliyorsunuz” dedi. Şimdi eskisinden daha iyi hissettiğini belirten FKA twigs, “Zamanımın, vücudumun, sözlerimin ve benliğimin değerli olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu.

Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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