Deha Bilimlier: Eve koşarak gideceğim

Cover yaptığı parçalar ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Deha Bilimlier, "Her zaman olduğu gibi bu sene de yılbaşında Etiler’de bir mekanda sahnede olacağım. Sahneden iner inmez evimin yolunu tutacağım. Üç çocuk babasıyım, evimde çocuklarımla birlikte olmak için tabiri caizse koşarak gideceğim" açıklamasını yaptı.

Yeni yılda yeni bir single çıkartacağını dile getiren Bilimlier, "Adı henüz belli değil, tek bir şarkıyı ocak ayı gibi piyasaya çıkartmayı düşünüyorum" dedi.