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28.12.2019 - 16:03 |

Deha Bilimlier: Eve koşarak gideceğim

Şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Deha Bilimlier: Eve koşarak gideceğim

Cover yaptığı parçalar ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Deha Bilimlier, "Her zaman olduğu gibi bu sene de yılbaşında Etiler’de bir mekanda sahnede olacağım. Sahneden iner inmez evimin yolunu tutacağım. Üç çocuk babasıyım, evimde çocuklarımla birlikte olmak için tabiri caizse koşarak gideceğim" açıklamasını yaptı.

Yeni yılda yeni bir single çıkartacağını dile getiren Bilimlier, "Adı henüz belli değil, tek bir şarkıyı ocak ayı gibi piyasaya çıkartmayı düşünüyorum" dedi.

Naz Mila'nın dansı sosyal medyayı salladı!Katıldığı evlilik programıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, dün akşam gittiği gece kulübünde göğüslerini sallayarak dans etti.
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Cadde Yazarları

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