'Dehşete kapıldım!'

ABD’li aktris Julianna Margulies, GQ dergisine konuştu. Eylül ayında National Geographic’te vizyona girmesi planlanan ve Richard Preston’ın 1994’te yılında piyasaya çıkardığı, Ebola virüsünün neden olduğu gerçek olaylara dayanan ‘The Hot Zone’ isimli kitabının mini dizi uyarlamasında başrol Dr. Nancy Jaax krakterine hayat veren oyuncu, “Senaryoyu bana ilk yolladıklarında bitirene kadar

elimden bırakamadım. İlk tepkim; dehşete kapılmak oldu. Bunun çok kısa zaman önce başımıza gelmesi ve hâlâ insanların bu tarz hikayelere gözlerini kapıyor olmasına inanamadım” dedi.



Birlikte çalıştığı salgın hastalık uzmanlarından günlük hayatta uygulamamız gereken çok fazla şey öğrendiğini ifade eden Margulies, “Kesinlikle bilinçlendim. Örneğin şu an çantamda bir dezenfektan taşıyorum. Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının asla yüzlerine dokunmadığı ve bu sayede çok az hasta olduklarını öğrendiğimden beri de elimi yüzüme götürdüğümde kendimi durduruyorum” şeklinde konuştu.