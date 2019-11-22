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22.11.2019 - 07:50 |

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin devamı ‘Emanet’ ve ‘Deli’nin vizyonu için geri sayım başladı.

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin devamı ‘Emanet’ ve ‘Deli’nin vizyonu için geri sayım başladı. 17 Ocak’ta seyirciyle buluşacak projelerin afişi ve tanıtımı yayınlandı. Yılmaz, her iki filmde farklı karakterle izleyici karşısına çıkacak.

 

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