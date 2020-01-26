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26.01.2020 - 14:02 |

Della Miles'ten Elazığ paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'nin acısını paylaştı.

Della Miles'ten Elazığ paylaşımı

Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Miles, gönderisinde şöyle dedi:

"Geçmiş olsun Elazığ... İçimiz ve ciğerimiz yanıyor. Dualarım sizinle"

Della Milesten Elazığ paylaşımı

SINIRA DA GİTMİŞTİ

Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti. Toplumsal duyarlılığıyla dikketi çeken Miles, Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylerken, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde de Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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