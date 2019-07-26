Demet Akalın: Ben daha 35 yaşına bile girmedim

Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pasha isimli kulüpte sahne alan Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaptığı dans şovlarla da beğeni toplayan popçu, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

SAATLER ÖNCESİNDEN KUYRUK OLUŞTU

Saatler öncesinden mekanı dolduran binlerce kişi izdihama neden oldu. Zaman zaman hayranlarının arasına giren Demet Akalın, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Akalın, sevenlerinin özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Oldukça neşeli olduğu görülen şarkıcının giydiği tüllü kıyafet ve güneş gözlükleri dikkatlerden kaçmadı.

Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının "Sizin yaşınız kaç?" sorusuna, “Ben daha 35 yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli 33, 40 hiç değilim” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.



