31.12.2019 - 08:42 |
Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!
Şarkıcı Demet Akalın yerli otomobile övgü yağdırdı. Ünlü sanatçı "Ben de made in Turkey" diyorum sözleriyle yerli otomobile destek oldu.
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde üretilen yerli otomobile destek olmak istediğini dile getiren Demet Akalın, "Eğer mümkünse hemen sipariş vermek istiyorum. Çünkü çok beğendim" dedi.
Akalın sözlerine şöyle devam etti:
"Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben milliyetçi biriyim ve büyük gurur yaşıyorum. Tamam kıyafet alışverişimi Milano'dan yapıyor olabilirim ama arabamı yerli malı alırım."