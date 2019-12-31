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HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!
31.12.2019 - 08:42 |

Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!

Şarkıcı Demet Akalın yerli otomobile övgü yağdırdı. Ünlü sanatçı "Ben de made in Turkey" diyorum sözleriyle yerli otomobile destek oldu.

Demet Akalın: Kıyafetlerimi Milano'dan alsam da arabam yerli olacak!

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde üretilen yerli otomobile destek olmak istediğini dile getiren Demet Akalın, "Eğer mümkünse hemen sipariş vermek istiyorum. Çünkü çok beğendim" dedi.

Akalın sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben milliyetçi biriyim ve büyük gurur yaşıyorum. Tamam kıyafet alışverişimi Milano'dan yapıyor olabilirim ama arabamı yerli malı alırım."

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