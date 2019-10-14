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14.10.2019 - 09:19 |

Demet Akalın köy okulu yaptıracak

Demet Akalın önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

Demet Akalın köy okulu yaptıracak

Konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan şarkıcı, anlamlı bir projeye daha imza atacağını söyledi:

“Büyük konserlerimin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bırakıyorum. Devletimin ve milletimin yanındayım. Şimdi de okul yaptıracağım. Hakan Altun yaptırdı, kendisini arayıp nasıl yaptığını sordum. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Kendi memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde babamın adına köy okulu yaptıracağım.” EMRAH AKÇAAY

 

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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