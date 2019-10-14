Demet Akalın köy okulu yaptırıyor

Demet Akalın, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı Bostancı Gösteri Merkezi konserinde hayranlarının karşısına çıktı. Babası adına köy okulu yaptıracağını belirten şarkıcı, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde düşünüyoruz”

diye konuştu.





Son dönemde Hadise’yle polemiğe giren Akalın, “Hande Yener’le güzel çarpışıyorduk ama Hadise olayı ciddiye aldı. Onun için zamanında dua etmiştim. Konuyu kapatıyorum” dedi.