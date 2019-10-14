MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeDemet Akalın köy okulu yaptırıyor
14.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Demet Akalın köy okulu yaptırıyor

Demet Akalın, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı Bostancı Gösteri Merkezi konserinde hayranlarının karşısına çıktı.

Demet Akalın köy okulu yaptırıyor

Demet Akalın, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı Bostancı Gösteri Merkezi konserinde hayranlarının karşısına çıktı. Babası adına köy okulu yaptıracağını belirten şarkıcı, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde düşünüyoruz”
diye konuştu.

Son dönemde Hadise’yle polemiğe giren Akalın, “Hande Yener’le güzel çarpışıyorduk ama Hadise olayı ciddiye aldı. Onun için zamanında dua etmiştim. Konuyu kapatıyorum” dedi.

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa’da seyirciyle buluşuyor

Avrupa’da seyirciyle buluşuyor

Hollanda’yı güldürdü

Hollanda’yı güldürdü

Alkışlık performans

Alkışlık performans

Gece kötü bitti

Gece kötü bitti

Sıradaki Haber