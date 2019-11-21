Aralarından su sızmayan Berkay Şahin ve Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda hediye yüzünden kavga etmiş ve birbirlerine küsmüşlerdi. Bu kavganın ardından aynı mekanda görüntülenmeyen ikili, bir davette pişti oldular.

İkilinin günler sonra aynı mekanda yer alması üzerine muhabirler Aakalın'a, "Berkay Bey de yukarıda. Karşılaştınız mı?" sorusunu sordu.

Geceye eşi Okan Kurt ile katılan Demet Akalın, "Ne yapayım? Öldüreyim mi adamı? Benim olduğum yerde sıkıntı olmaz" diyerek mekana giriş yaptı. Berkay ise kendisine "Bir kadın adamı rezil de eder, vezir de" diyen Akalın hakkındaki soruları yanıtlamadı.

NEDEN ARALARI AÇILDI?

İddialara göre Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e pahalı bir saat almıştı. Şahin çiftinin saati değiştirmek istemesi üzerine, mağaza yetkilisi Demet Akalın'ı arayarak, durumdan haberdar etmişti. İşte hediye saat kavgası böyle başlamış, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyümüştü. Berkay, "Bir daha Demet Akalın ile barışmam" da demişti...