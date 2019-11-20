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20.11.2019 - 14:54 |

Demet Akalın sert çıktı: Sen pilavcılara kurban ol!

'MasterChef' programını hiç kaçırmadan takip eden Demet Akalın, zaman zaman ekran başında yaptığı yorumlarla, yarışmadaki tartışmalara dahil oluyor.

Demet Akalın sert çıktı: Sen pilavcılara kurban ol!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi.

İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini sevmeyen ikili, arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu. Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, şarkıcıyı çok kızdırdı.

Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.

Demet Akalın sert çıktı: Sen pilavcılara kurban ol

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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