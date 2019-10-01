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01.10.2019 - 08:52 |

Demet Akalın vasiyet için harekete geçti

İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, ünlü sanatçının "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" dediğini söylemişti.

Demet Akalın vasiyet için harekete geçti

İbrahim Erkal’ın “Bir şarkımı o söylesin” vasiyeti üzerine çok duygulanan Demet Akalın, kolları sıvadı.

Demet Akalın, Erkal için “Herkesin hayatına, kalbine dokunan adam. Bu kadar erken gideceğini bilemezdik” dedi. İbrahim Erkal’ın bestesini albümüne alacak olan Akalın, “Erkal’ın o küçük kağıda yazdığı şarkının bana gelmesini bekliyorum” dedi.

İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, ünlü sanatçının "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" dediğini söylemişti.

Bu vasiyeti yerine getirmek isteyen Akalın, Erkal'ın yazdığı parçayı albümüne koyacağını açıkladı.

'GÜZEL YÜREKLİ ADAM'
Akalın, şunları söyledi: "Vasiyetinde şarkılarından birini benim okumamı istemiş. Bundan heyecan ve onur duyduğumu bilmesini çok isterdim.

Şimdi o küçük kağıda yazdığın şarkının bana geleceği günü bekliyorum. Nur içinde uyu güzel yürekli adam!" (Günaydın)

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