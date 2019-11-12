Demet Akalın vazgeçti: Yapamam artık

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan ve ilişkilerini sürdüren Demet Akalın ve Okan Kurt, her seferinde ikinci çocuk istediklerini dile getiriyorlardı. Ancak Demet Akalın fikrini değiştirdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızlarına "Niyeti bozduracaklar vallahi. Maşallah Pelin'in pırlantalarına" yorumunu yapan Akalın'a bir takipçisi, "Yap Hira'ya bir kardeş" dedi.

Şarkıcı bu yoruma, "Vakti geçeli çok oldu, yapamam artık" diye cevap verdi.