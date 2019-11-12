MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriDemet Akalın vazgeçti: Yapamam artık
12.11.2019 - 08:13 |

Demet Akalın vazgeçti: Yapamam artık

Nisan 2012'de Okan Kurt ile nikah masasına oturan Demet Akalın, Şubat 2014'te kızları Hira'yı kucaklarını alan Kurt çifti, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Demet Akalın vazgeçti: Yapamam artık

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan ve ilişkilerini sürdüren Demet Akalın ve Okan Kurt, her seferinde ikinci çocuk istediklerini dile getiriyorlardı. Ancak Demet Akalın fikrini değiştirdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın kızlarına "Niyeti bozduracaklar vallahi. Maşallah Pelin'in pırlantalarına" yorumunu yapan Akalın'a bir takipçisi, "Yap Hira'ya bir kardeş" dedi.

Şarkıcı bu yoruma, "Vakti geçeli çok oldu, yapamam artık" diye cevap verdi.

Demet Akalın vazgeçti: Yapamam artık

12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni kitabı raflarda

Yeni kitabı raflarda

Şangay’ı salladı

Şangay’ı salladı

Seti şenlendirdiler

Seti şenlendirdiler

Sakinleşiyorlar

Sakinleşiyorlar

Sıradaki Haber