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31.12.2019 - 11:56 |

Demet Akalın yakın dostu Selin Ciğerci'yi takipten çıktı!

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Selin Ciğerci'yi Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Akalın'ın bu hamlesi "Dostluk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Demet Akalın yakın dostu Selin Ciğerci'yi takipten çıktı!

Dün akşam evinde yılbaşı partisi düzenleyen Demet Akalın'ın misafirleri arasında; Esra Balamir, Özlem Yıldız Gülşah Saraçoğlu gibi isimler vardı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'ın takipçileri, Selin Ciğerci'nin neden olmadığını çok merak etti.

Konuyla ilgili iki taraf da bir şey söylemezken, Akalın'ın Ciğerci'yi takipten çıkması herkesi şaşırttı. Instagram fenomeni ise, şarkıcıyı hala takip ediyor.

NİKAH ÖNCESİ DE SIKINTI YAŞAMIŞLARDI

Ekim ayının sonunda Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin nikah şahidi Demet Akalın oldu. Ancak kına gecesinde Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle reklam konusunda da anlaşması Demet Akalın'ı kızdırdı. Kınada attığı tüm hikayeleri kaldıran Akalın, düğüne gitmekten vazgeçtiğini ancak Selin Ciğerci'nin kendisini arayıp ağlayınca dayanamadığını söylemişti.

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