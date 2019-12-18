Demet Akalın yeni şarkısı için anket yaptı

Posta'nın haberine göre; İlk albümünü 1984 yılında çıkaran Emrah, 2020 yılında müzik hayatının 35’inci yılını kutlayacak. Bülent Seyhan ile çalışmalara başlayan şarkıcı, özel bir albüm düğmeye bastı. Albümde yer alacak sanatçılardan biri Demet Akalın biri de Aleyna Tilki olacak.

Haliyle söyleyeceği şarkıyı seçmek isteyen Demet Akalın ilginç bir yönteme başvurdu. Şarkıcı, Instagram’daki 8 milyon 600 bin takipçisine “Bana Emrah’ın hangi şarkısı gider?” diye sordu. Ankete yaklaşık 7 bin 500 kişi katıldı. Mesaj kutusu kilitlendi.

Demet Akalın oy çokluğu ile ‘Unutabilsem’ şarkısını seslendirmeye karar verdi. Aleyna Tilki de Emrah’ın 1998’de söylediği ‘Belalım Benim’ adlı parçasını yorumlayacak.