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02.10.2019 - 13:01 |

Demet Akalın'dan Alişan'a: Eskiden daha cimriydin!

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslüğü, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında son bulmuştu. Uzun süre birbirlerinin adını bile anmayan ikili, canlı yayında barışmış kırgınlıklarını geride bırakmıştı. Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın-Okan Kurt çiftini akşam yemeğine çıkardı.

Demet Akalın'dan Alişan'a: Eskiden daha cimriydin!

Akşam yemeğine ait ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, fotoğrafın altına, "Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun" mesajını yazdı.

Alişan'ın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın, "Oy kanka be eskiden daha cimriydin, valla yenge iyi geldi. Yaşasın 'Buse'li hayat!" mesajını yazdı.

Demet Akalından Alişana: Eskiden daha cimriydin

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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