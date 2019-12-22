Demet Akalın’dan Doğa Koleji açıklaması

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'nın biraz ateşi olduğunu söyledi.

Kızı Doğa Koleji’nde okuyan Akalın, "Bugün okulu kırdık geziyoruz. Hira'nın okulu olan Doğa Koleji'nde sorun var. Biliyorsunuz, öğretmenlerin paralarını vermiyorlar. Biz de bu gidişle bir iki arkadaşımızla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Yıl sonuna kadar parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyoruz” dedi.