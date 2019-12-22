22.12.2019 - 10:18 | | UMUT ÜNVER
Demet Akalın’dan Doğa Koleji açıklaması
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Akalın, Doğa Koleji’nde okuyan kızının okulundaki sorunlar hakkında açıklama yaptı.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, kızı Hira'nın biraz ateşi olduğunu söyledi.
Kızı Doğa Koleji’nde okuyan Akalın, "Bugün okulu kırdık geziyoruz. Hira'nın okulu olan Doğa Koleji'nde sorun var. Biliyorsunuz, öğretmenlerin paralarını vermiyorlar. Biz de bu gidişle bir iki arkadaşımızla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Yıl sonuna kadar parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyoruz” dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.