Demet Akalın'dan hediye alışverişi

Öğle saatlerinde annesi ve bir arkadaşı ile birlikte İstinyePark'a gelen Demet Akalın, aracını valelere teslim ettikten sonra soluğu Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da aldı.

Öğle yemeğinin ardından alışveriş turuna başlayan başarılı şarkıcı, yaklaşan yılbaşı için hediye alışverişi yaptı. Sade giyimi ve makyajsız hali ile dikkat çeken Akalın, uzun süren mağazaları dolaştıktan sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.