27.11.2019 - 09:53 |
Demet Akalın'dan Masterchef Suna'ya ziyaret
TV8'de yayınlanan 'Masterchef Türkiye' yarışmasından elenen Suna Aydın'a, şarkıcı Demet Akalın destek ziyaretinde bulundu
'Masterchef Türkiye' yarışmasına, geçtiğimiz hafta favori isimlerden Suna'nın elenmesi damga vurmuştu.Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan’ın yer aldığı potadan Suna'nın elenmesine sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından sitem etmişti.Ünlü şarkıcı, dün Suna'nın mekanına ziyarete gitti, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.