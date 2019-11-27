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27.11.2019 - 09:53 |

Demet Akalın'dan Masterchef Suna'ya ziyaret

TV8'de yayınlanan 'Masterchef Türkiye' yarışmasından elenen Suna Aydın'a, şarkıcı Demet Akalın destek ziyaretinde bulundu

Demet Akalın'dan Masterchef Suna'ya ziyaret

'Masterchef Türkiye' yarışmasına, geçtiğimiz hafta favori isimlerden Suna'nın elenmesi damga vurmuştu.Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan’ın yer aldığı potadan Suna'nın elenmesine sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından sitem etmişti.Ünlü şarkıcı, dün Suna'nın mekanına ziyarete gitti, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Demet Akalından Masterchef Sunaya ziyaret

27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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