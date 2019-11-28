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28.11.2019 - 13:04 |

Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yılmaz yorumu şaşırttı

Demet Akalın, Instagram'dan yakın arkadaşı Esra Balamir'in doğum gününü kutladı. Balamir'le çektiği eğlenceli videoları paylaşan Akalın'a, bir takipçisi, bu aralar görüşmediği arkadaşları Özlem Yıldız ve Selin Ciğerci'yi sordu. Sözünü kimseden esirgemeyen popçudan ilginç bir yanıt geldi.

Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yılmaz yorumu şaşırttı

Gerek yaptıkları gerek söyledikleriyle her daim gündemde kalmayı başaran Demet Akalın, sosyal medya hesabından Esra Balamir'in doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına ilginç bir yorum geldi. Akalın'a arkadaşları Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız’ı hatırlatan takipçisi, “Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız'dan da hiç ayrılmıyordunuz. Bunlara ne oldu?” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, bu soruya “Arkadaş olmak istemediğimden, düşman belliyorsa kendini” karşılığını verdi.

Demet Akalının Selin Ciğerci ve Özlem Yılmaz yorumu şaşırttı

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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