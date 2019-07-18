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18.07.2019 - 11:48| İHA

Demet Akalın'dan yeni evli çifte: Allah cezanı verecek

Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcı, “Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin?” diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.

Demet Akalın'dan yeni evli çifte: Allah cezanı verecek

 

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın, Bodrum’da konser verdi. Tamamen dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını söyleyen popçu, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemed

İKRAMLARA BOĞDU
Akalın, Bodrum’a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına “Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Demet Akalın konserine mi getirdin? Gözün çıkmasın, insan Jeniffer Lopez’e falan götürür. Canım benim mutluluklar” dedi.

İki günlük evli olan çifti ikramlara boğan Akalın, çiftin eğlenmek için geldiği mekandaki bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler, Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Şarkılarını zaman zaman sahneden inip sevenleri ile söyleyen ünlü sanatçı, danslarıyla da büyük beğeni topladı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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