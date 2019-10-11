Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış

Hadise, iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı. Akalın ise meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.

Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:

"Ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış."



