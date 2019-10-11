11.10.2019 - 10:25 |
Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış
Önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Demet Akalın, son zamanlarda yıldızının bir türlü barışmadığı meslektaşı Hadise hakkında konuştu.
Hadise, iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı. Akalın ise meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.
Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:
"Ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış."