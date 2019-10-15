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15.10.2019 - 11:45 |

Demet Akalın'ın keyfi yerinde

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

Demet Akalın'ın keyfi yerinde

Gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı Bostancı konserinden sonra ilk defa görüntülenen Demet Akalın'ın, keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Annesi ve kız arkadaşı ile birlikte The House Cafe'de kahvaltı yapan şarkıcı, daha sonra AVM'de uzun süre tur atarak alışverişin keyfini çıkardı.
Markalar Sokağı'nda aracını beklediği sırada kendisini görüntüleyen gazeteciler ile şakalaşan Akalın, soru almadan gelen aracına binerek İstinyePark'tan ayrıldı.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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