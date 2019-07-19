Demet Akalın'ın korku dolu anları!

Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını belirten Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade ett

"ELBET BULACAĞIM SENİ!"

Şarkıcı, Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı:

"Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! Elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatanın plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bir de arabadaki kadına bile 'çocuk var korkuttunuz' diyorum, 'hadi be' diyor."