19.07.2019 - 10:00
Demet Akalın'ın korku dolu anları!
Demet Akalın'ın aracı, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücü tarafından yumruklandı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti.
Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını belirten Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade ett
"ELBET BULACAĞIM SENİ!"
Şarkıcı, Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı:
"Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! Elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatanın plakasının sonunu göremedim! Şikayetçiyim! Jandarma bulur seni. Yazık! Bir de arabadaki kadına bile 'çocuk var korkuttunuz' diyorum, 'hadi be' diyor."
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.