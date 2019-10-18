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18.10.2019 - 09:17 |

Demet Akbağ: Sizi kıramıyorum

Tiyatro sahnelerinin ve sinema filmlerinin usta oyuncularından Demet Akbağ, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Demet Akbağ: Sizi kıramıyorum

Bir kadın arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Demet Akbağ, Beymen mağazasından çıktıktan sonra aracını beklerken görüntülendi. Bir anda karşısında basın mensuplarını gören başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini "Sizi kıramıyorum" diyerek geri çevirmedi. "Kesin dergi kapağı gibi güzel çıkmıştır" diyerek muhabirler ile şakalaşan Akbağ, aracının gelmesiyle muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek AVM'den ayrıldı.

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