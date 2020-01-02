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02.01.2020 - 09:54 |

Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

Oyuncu Demet Evgar, 2020 yılını nasıl karşıladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Evgar, ilginç pozuna "Hoşgeldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi" notunu düştü.

Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Demet Evgar, yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Son olarak takipçileri için yeni yıl paylaşımı yapan güzel oyuncu, verdiği ilginç pozla dikkat çekti.

Evgar, yerde otururken çektirdiği kareye, "2019'a şükrederek başladım. 2020'ye, etrafımı saran sevgi dolu, güven dolu tüm varlıklara, dostlara, aşklara, muhabbete, işime, gücüme binlerce kere şükürler olsun. Hoş geldin 2020. Tüm bereketine açıyorum kendimi" diye not düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Demet Evgar: Tüm bereketine açıyorum kendimi

2 Ocak 2019 Magazin Bülteni2 Ocak 2019 Magazin Bülteni
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