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05.09.2019 - 09:29

Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 1 haftalık Bodrum tatilinden döner dönmez soluğu Ulus’taki kuaföründe aldı.

Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 2 saat bakımda kaldı. Oyuncu, “2013’ten beri çalışmaktan doğru dürüst tatil yapamıyordum. 6 yılın acısını çıkardım. Bunu hak etmiştim” diye konuştu.

KAAN YILDIRIM İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Can Yaman’dan ayrılan Demet Özdemir ile 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanan Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili “Biz sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı. (Posta)


5 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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