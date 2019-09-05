Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 2 saat bakımda kaldı. Oyuncu, “2013’ten beri çalışmaktan doğru dürüst tatil yapamıyordum. 6 yılın acısını çıkardım. Bunu hak etmiştim” diye konuştu.

KAAN YILDIRIM İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Can Yaman’dan ayrılan Demet Özdemir ile 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanan Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili “Biz sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı. (Posta)





