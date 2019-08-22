Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'dan flaş açıklama: Arkadaşız

Bodrum tatili sırasında muhabirler tarafından Kaan Yıldırım ile görüntülenen Demet Özdemir, hakkında yapılan aşk haberlerinin gün geçtikçe artmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti.

Güzel oyuncunun, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

KAAN YILDIRIM’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Demet Özdemir’in açıklamasından kısa süre sonra konunun taraflarından Kaan Yıldırım da Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldızım da ilişki iddialarını yalanladı.