22.08.2019 - 17:44
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım'dan flaş açıklama: Arkadaşız
Başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu Demet Özdemir'in, meslektaşı Kaan Yıldırım ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Magazin gündeminden düşmeyen ikiliden açıklama geldi.
Bodrum tatili sırasında muhabirler tarafından Kaan Yıldırım ile görüntülenen Demet Özdemir, hakkında yapılan aşk haberlerinin gün geçtikçe artmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti.
Güzel oyuncunun, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:
KAAN YILDIRIM’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Demet Özdemir’in açıklamasından kısa süre sonra konunun taraflarından Kaan Yıldırım da Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldızım da ilişki iddialarını yalanladı.
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