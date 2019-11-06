Demet Özdemir: Yakında çekimlere başlıyoruz

Markalar Sokağı'nda görüntülenen Demet Özdemir, alışveriş yaptığı mağazadan muhabirleri görerek dışarı çıkarak, "Sizleri bekletmeyeyim, alışverişim uzun sürebilir" dedi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Çok yakında sete çıkıyoruz, uzun süre yoğun tempoda çalışacağım, buralarda beni pek göremeyebilirsiniz. Bugün fırsatını bulmuşken alışverişe çıkıp eksiklerimi tamamlamak istedim" şeklinde konuştu.

Uzun bir alışveriş turunun ardından yakın arkadaşları ile kahve molası veren Demet Özdemir, geç saatlerde İstinyePark'tan ayrıldı.