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07.09.2019 - 16:16

Demet Özdemir'den 'Alice' açıklaması

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeni sezona 'merhaba' diyen 'Alice' müzikali hız kesmeden seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin de izlemeye geldiği müzikalin önceki akşamki konuğu oyuncu Demet Özdemir oldu.

Demet Özdemir'den 'Alice' açıklaması

Müzikal öncesi kısa bir açıklama yapan Demet Özdemir, "Aslında geçen yıl gelmek çok istiyordum fakat yoğunluktan ve iş takvimimin uymayışından dolayı nasip olmadı. Ben de izlemeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

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