Demet Özdemir'den 'Alice' açıklaması

Müzikal öncesi kısa bir açıklama yapan Demet Özdemir, "Aslında geçen yıl gelmek çok istiyordum fakat yoğunluktan ve iş takvimimin uymayışından dolayı nasip olmadı. Ben de izlemeyi dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.