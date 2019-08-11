11.08.2019 - 09:45
Demet Özdemir'den Can ve Lider'e cevap yok
‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla tatile çıkan demet Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
‘Erkenci Kuş’ dizisinin final yapmasıyla tatile çıkan demet Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.Yanında dizinin yapımcısı Faruk Turgut vardı. Rol arkadaşı Can yaman ile sevgili olduğu iddia edilen, dizi bitince yolları ayrılan Demet Özdemir, bu konudaki sorular karşısında güldü.
Muhabirlerin “2014’te Lider Şahin ile aşk yaşadığınız ama annesi Didem Şahin’in bu ilişkiyi bitirdiği söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.