Demet Ã–zdemir'den sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

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20.11.2019 - 09:58 |

Demet Özdemir'den sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

'Erkenci KuÅŸ' dizisi final yaptÄ±ktan sonra 'Evim' ile ekranlara dÃ¶nmeye hazÄ±rlanan Demet Ã–zdemir, "HazÄ±rsak baÅŸlayalÄ±m" notunu taÅŸÄ±yan paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Demet Özdemir'den sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

'Evim' dizisiyle ekranlara dÃ¶nmeye hazÄ±rlanan Demet Ã–zdemir, dizinin Ã§ekimlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

Ã‡aÄŸrÄ± Bayrak'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturacaÄŸÄ± dizi, bugÃ¼n teaser Ã§ekimini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Dizi ekibi yarÄ±n ise sete Ã§Ä±kacak.Â

Demet Ã–zdemirden sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

19 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni19 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni
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Cadde YazarlarÄ±

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