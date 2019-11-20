Demet Ã–zdemir'den sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

20.11.2019 - 09:58 |
Demet Özdemir'den sevenlerini heyecanlandÄ±ran paylaÅŸÄ±m
'Erkenci KuÅŸ' dizisi final yaptÄ±ktan sonra 'Evim' ile ekranlara dÃ¶nmeye hazÄ±rlanan Demet Ã–zdemir, "HazÄ±rsak baÅŸlayalÄ±m" notunu taÅŸÄ±yan paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.
'Evim' dizisiyle ekranlara dÃ¶nmeye hazÄ±rlanan Demet Ã–zdemir, dizinin Ã§ekimlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.
Ã‡aÄŸrÄ± Bayrak'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturacaÄŸÄ± dizi, bugÃ¼n teaser Ã§ekimini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Dizi ekibi yarÄ±n ise sete Ã§Ä±kacak.Â