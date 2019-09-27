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HaberlerCaddeDemet Şener alışveriş turunda
27.09.2019 - 08:37 |

Demet Şener alışveriş turunda

Eski manken Demet Şener, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Şener alışveriş turunda

Yakın bir dostu ve kızı İrem ile birlikte İstinyePark'a gelen Demet Şener, kış sezonu ürünlerini inceledikten sonra kişisel bakım ürünleri satan mağazaları gezdi.

Alışveriş turu sırasında karşılaştığı gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden eski manken, fotoğraf istekleri üzerine tek başına poz vermeyi tercih etti. Şener, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra yakın dostu ve kızı ile birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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