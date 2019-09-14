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14.09.2019 - 16:01 |

Demet Şener kendi markasını çıkartıyor

Eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Demet Şener kendi markasını çıkartıyor

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir mekanda kahve içip sohbet eden Demet Şener ile Cenk Küpeli, kendilerine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:
"Yeni bir marka yaratacağız. Kendi ürünümüzü çıkartmak için çalışmalarım sürüyor. İlk etapta sosyal medya ve internet üzerinden satışlar olacak, sonrasında bir dükkan açmayı düşünüyoruz."

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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