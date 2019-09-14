Demet Şener kendi markasını çıkartıyor

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir mekanda kahve içip sohbet eden Demet Şener ile Cenk Küpeli, kendilerine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

"Yeni bir marka yaratacağız. Kendi ürünümüzü çıkartmak için çalışmalarım sürüyor. İlk etapta sosyal medya ve internet üzerinden satışlar olacak, sonrasında bir dükkan açmayı düşünüyoruz."