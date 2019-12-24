Demet Şener nasıl form tuttuğunu açıkladı

42 yaşındaki güzel manken, formunu nasıl koruduğu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Şener, “Öyle acayip şeyler yemiyorum ben de çocuklarım da evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz. Ekmek de yiyoruz her şey yiyoruz. Ağır diyetlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Sadece sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz gerektiği kadar protein, gerektiği kadar karbonhidrat alıyoruz. Ben mutlaka günde bir saat spor yapıyorum, lütfen buna özen gösterin 24 saatlik günde bir saat hareket edin” diyerek sırrını açıkladı.

Demet Şener, “Hurma ve gerçek kakao ile çikolata yapıyorum, kek yaparken şeker yerine pekmez veya bal kullanıyorum” sözleriyle hanımlara mutfaktan tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.