23.11.2019 - 09:38 | | UMUT ÃœNVER
Demet Åžener: Ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m
Eski manken Demet Åžener, Ã¶nceki gÃ¼n YenikÃ¶yâ€™de Ã§ocuklarÄ± Ã–mer, Ä°rem ve annesiyle beraber gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Tatili fÄ±rsat bilen Demet Åžener, Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi. EÅŸi Cem KÃ¼peliâ€™nin toplantÄ±sÄ±nÄ± olduÄŸunu dile getiren Åžener, "Ben sizin ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m" dedi.
Eski manken, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte eÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks cipe binerek uzaklaÅŸtÄ±.Â