Demet Åžener: Ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m

Tatili fÄ±rsat bilen Demet Åžener, Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi. EÅŸi Cem KÃ¼peliâ€™nin toplantÄ±sÄ±nÄ± olduÄŸunu dile getiren Åžener, "Ben sizin ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m" dedi.

Eski manken, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte eÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks cipe binerek uzaklaÅŸtÄ±.Â