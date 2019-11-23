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23.11.2019 - 09:38 | | UMUT ÃœNVER

Demet Åžener: Ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m

Eski manken Demet Åžener, Ã¶nceki gÃ¼n YenikÃ¶yâ€™de Ã§ocuklarÄ± Ã–mer, Ä°rem ve annesiyle beraber gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Demet Åžener: Ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m

Tatili fÄ±rsat bilen Demet Åžener, Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi. EÅŸi Cem KÃ¼peliâ€™nin toplantÄ±sÄ±nÄ± olduÄŸunu dile getiren Åžener, "Ben sizin ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m" dedi.

Eski manken, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte eÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks cipe binerek uzaklaÅŸtÄ±.Â

Demet Åžener: Ne sormak istediÄŸinizi biliyorum, konuÅŸmayacaÄŸÄ±m

22 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde YazarlarÄ±

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