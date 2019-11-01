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01.11.2019 - 11:14 |

'Demet Şener oğlumu çaldı'

Eski manken Demet Şener’le evlenen Cenk Küpeli’nin bu kez annesi isyan etti: Oğlumu çaldı. Cenk Ankara’ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Bu olayın arkasında Demet Şener var.

'Demet Şener oğlumu çaldı'

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Cenk Küpeli, defalarca ailesinin yaşadığı Ankara'ya gitse de anne ve babasının arama ve görüşme isteklerine yanıt vermedi. Oğullarıyla baş başa kalmak isteyen aile, Cenk Küpeli'nin "Demet olmadan görüşmem" isteğini kabul etmeyince, ailenin arası iyice açıldı.

Anne Oya Küpeli, geçen hafta sonu bir yakınına gözyaşları içinde şöyle yakındı:
"Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Demet Şener onu kabul etmedik diye bize resmen nispet yapıyor. Bir türlü içime sindiremiyorum. Canım oğlumu görememek bana acı veriyor. Bu evliliği asla kabul etmeyeceğim. Oğlumla aramızı açanları affetmeyeceğim."

Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, "Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden kopardı. Şener'in yaptığı nispetler sadece İbrahim'i ve onun ailesini değil bizleri de yaralamıştır" demişti.

    1 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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