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01.11.2019 - 15:07 |

Demet Şener: Olumlu tepkiler aldık

Eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Demet Şener: Olumlu tepkiler aldık

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de kahve içip koyu bir sohbete oturan Demet Şener ile Cenk Küpeli, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Şener, "Markamızı yarattık, her şey çok güzel gidiyor. Çevremizden de olumlu tepkiler aldık. Uzman bir ekiple çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da ilerletip mağaza açmayı tabii ki düşünüyoruz" dedi.

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
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