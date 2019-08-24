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HaberlerCaddeDemet Şener: Prag tatilini çıkıyoruz
24.08.2019 - 16:02

Demet Şener: Prag tatilini çıkıyoruz

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, eşiyle birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Demet Şener: Prag tatilini çıkıyoruz

Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Cup Of Joy’da kahve içip koyu bir sohbete oturdu. Kendisine yöneltilen sorular üzerine Şener, "Haftaya baş başa Prag’a tatile gidiyoruz. Yaz ayı bitmeden son kez tatile çıkıp döndüğümüzde işimizin başına geçeceğiz" dedi.

Daha sonra AVM’de el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyen çift, alışverişlerini de noktaladıktan araçlarını teslim alıp AVM’den ayrıldı.

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