05.11.2019 - 09:19 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Demet Şener sustu, Cenk Küpeli gerildi
Kayınpederi Avni Küpeli’nin, "Oğlumuzu bizden kopardı, eski eşine nispet için evlendi” açıklamasıyla sıkıntılı günler geçiren Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla Etiler’de bir araya geldi. Şener'in çıkışta ağzını bıçak açmazken, gergin olduğu görülen Küpeli'nin ise “Niye ısrar ediyorsunuz ki?” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.
Eşi Cenk Küpeli’nin ailesi tarafından ‘istenmeyen gelin’ ilan edilen Demet Şener, son günlerdeki iddialar üzerine eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları Ömer ve İrem Kutluay’la bir araya gelerek ‘mutlu aile’ pozu verdi.
Eşinin babası Avni Küpeli’nin, "Oğlumuzu bizden kopardı, İbrahim Kutluay’a nispet için oğlumuzla evlendi" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Şener, "Biz o konuda açıklama yaptık" diyerek, soruyu geçiştirdi. Gerildiği görülen Cenk Küpeli ise aynı soruyu kendisine yönelten basın mensuplarına “Niye ısrar ediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.