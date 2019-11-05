Demet Şener sustu, Cenk Küpeli gerildi

Eşi Cenk Küpeli’nin ailesi tarafından ‘istenmeyen gelin’ ilan edilen Demet Şener, son günlerdeki iddialar üzerine eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları Ömer ve İrem Kutluay’la bir araya gelerek ‘mutlu aile’ pozu verdi.

Eşinin babası Avni Küpeli’nin, "Oğlumuzu bizden kopardı, İbrahim Kutluay’a nispet için oğlumuzla evlendi" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Şener, "Biz o konuda açıklama yaptık" diyerek, soruyu geçiştirdi. Gerildiği görülen Cenk Küpeli ise aynı soruyu kendisine yönelten basın mensuplarına “Niye ısrar ediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.