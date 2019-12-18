18.12.2019 - 15:02 |
Demet Şener: Yılbaşı için plan yapmadık
Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Eski model, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Demet Şener, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kahve alıp kısa bir alışveriş turuna çıktı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, "Yeni yıl için birkaç yakın dostuma hediye almaya geldim. Londra’dan önceki gün döndük, eşim Cenk’in birkaç işi vardı. Ben de biraz çocukları gezdirdim. Yılbaşı için herhangi bir plan yapmadık, spontane hareket edeceğiz" dedi.
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