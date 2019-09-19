Demet Şener’den flaş çocuk açıklaması

Spor sonrası kahvaltı yapmaya geldikleri öğrenilen çift, çıkış kapısında el el her zaman ki gibi objektiflere el ele poz verdi.



Eşi Cenk Küpeli’yle ticarete atıldıkları haberlerini doğrulayan Demet Şener,”Her şey güzel gidecek’ diye konuştu. Eski eşi İbrahim Kutluay’dan bir erkek bir kız çocuğu sahibi olan Şener’e tekrardan anne olmak istiyor musunuz, sorularına,”Hayırlısı neden olmasın’ diye konuşup tekrardan anne olmak istediğini müjdeledi.