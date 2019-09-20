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20.09.2019 - 11:35 |

Demet Şener'den hamilelik açıklaması

10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

Demet Şener'den hamilelik açıklaması

Demet Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.

10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

Demet Şener iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi.

"Hayır haberler doğru değil. Her ay benim hamile olduğum haberi çıkıyor. Şimdilik böyle bir durum yok.'

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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