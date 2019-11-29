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29.11.2019 - 16:05 |

Demet Şener'in alışveriş keyfi

Eski manken Demet Şener, önceki gün kızı ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Şener'in alışveriş keyfi

İlk olarak Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Demet Şener, kış sezonu ürünlerini inceledikten sonra kişisel bakım ürünleri satan mağazaları gezmeyi ihmal etmedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden eski manken, fotoğraf isteği üzerine tek başına poz vermeyi tercih etti. Şener, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra kızı ile birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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