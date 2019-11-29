Demet Şener'in alışveriş keyfi

İlk olarak Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Demet Şener, kış sezonu ürünlerini inceledikten sonra kişisel bakım ürünleri satan mağazaları gezmeyi ihmal etmedi.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden eski manken, fotoğraf isteği üzerine tek başına poz vermeyi tercih etti. Şener, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra kızı ile birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.