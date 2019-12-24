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HaberlerMagazin Haberleri Demet'ten şok sözler: İvana'yı ciddiye almayın!
24.12.2019 - 10:58 | | EMRAH AKÇAAY

Demet'ten şok sözler: İvana'yı ciddiye almayın!

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam yakın dostu Polat Yağcı'nın doğum günü partisine katıldı. İçeri girerken muhabirlerin sorularına yanıtlayan Akalın, İvana Sert'in rap müzik açıklamalarına şaşırtıcı bir yorum yaptı.

Demet'ten şok sözler: İvana'yı ciddiye almayın!

Geceye eşi Okan Kurt'la birlikte katılan Demet Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yılda Adana’da bir mekanda sahne alacağını söyleyen şarkıcıya İvana Sert'in tartışma yaratan sözleri hatırlatıldı.

Müzik dünyasına adım atan moda ikonu, geçtiğimiz günlerde "Rap müziği sanattan saymıyorum" diyerek tepki çekmişti. Bu sözler sanat camiasında yankılanırken Demet Akalın da konuya dahil oldu.

Muhabirlerin İvana Sert'in sözlerine yorumunu sorduğu Demet Akalın, “İvana’yı seviyorum çok ciddiye almayın, bu işi hobi olarak yapıyor" dedi.

 

 

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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