Demirören Medya’ya ödül yağdı

Burcu Özberk, Kanal D’de ekrana gelen ‘Afili Aşk’ dizisiyle ‘Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu/Kadın’ı Çağlar Ertuğrul ise ‘Yılın Romantik Dizi Oyuncusu/Erkek’ ödülüne layık görüldü. ‘2. Sayfa’ ‘Yılın Sabah Kuşağı’, Buket Aydın ise CNN TÜRK’te yayınlanan ‘40’la ‘Yılın Program Sunucusu/ Kadın’ ödülünün sahibi oldu. Gecede ayrıca ‘Yılın Röportajı’yla Senem Aydın, ‘Yılın Haberi’yle Umut Ünver ve ‘Basın Meslek Onur Ödülü’yle Atılay Kandemir, Cadde’ye üç ödül getirmiş oldu.



