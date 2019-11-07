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07.11.2019 - 07:50 |

Demirören Medya’ya ödül yağdı

Magazin Gazetecileri Derneği’nin ödül gecesine, Demirören Medya damga vurdu.

Demirören Medya’ya ödül yağdı

Burcu Özberk, Kanal D’de ekrana gelen ‘Afili Aşk’ dizisiyle ‘Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu/Kadın’ı Çağlar Ertuğrul ise ‘Yılın Romantik Dizi Oyuncusu/Erkek’ ödülüne layık görüldü. ‘2. Sayfa’ ‘Yılın Sabah Kuşağı’, Buket Aydın ise CNN TÜRK’te yayınlanan ‘40’la ‘Yılın Program Sunucusu/ Kadın’ ödülünün sahibi oldu. Gecede ayrıca ‘Yılın Röportajı’yla Senem Aydın, ‘Yılın Haberi’yle Umut Ünver ve ‘Basın Meslek Onur Ödülü’yle Atılay Kandemir, Cadde’ye üç ödül getirmiş oldu.

6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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